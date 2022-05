Stefano Keizers reageert op opmerkelijk optreden in De Verraders: ‘Spijt van alles’

Stefano vindt het vervelend dat door de montage leek alsof hij boos was op Dionne Slagter. ‘Had nog veel gemenere dingen gezegd over Steven (Brunswijk, red.) en Toine (van Peperstraten), maar dat was blijkbaar te heftig voor de uitzending’, aldus de cabaretier. Hij verzekert dat het tussen hem en Dionne wel goed zit.

De kleinkunstenaar speelde de finale keihard en sneerde onder meer dat hij de laatste drie kandidaten geen winnaars vond. ‘Het pijnlijkste is nog wel dat van alle finalisten ik eigenlijk vind dat Dionne de enige is die de winst heeft verdiend’, schrijft Stefano nu over Dionne, die in de uitzending geëmotioneerd raakte. ‘Lieve Dionne, dat ik niet tegen mijn verlies kan en een zure man ben, betekent niet dat je het niet fantastisch hebt gedaan. Je was zo’n beetje de enige die verder keek dan je neus lang was.’

Brak m'n hart

‘Toen je me de helft van het prijzengeld aanbood brak m’n hart. De enige reden dat ik het niet heb aangenomen is omdat ik had verwacht dat je mij minstens twee derde zou geven. Met de kennis van nu blijft over: spijt van alles.’

Dionne laat een lief berichtje achter in de reacties. Ze schrijft: ‘Dit spel gaat je niet in de koude kleren zitten en dat is wat velen zich niet beseffen. Wat heb je het briljant gespeeld en wat mag je daar trots op zijn! Verrader of niet, je bent voor mij altijd Gover’, waarmee ze verwijst naar zijn echte naam Gover Meit.

