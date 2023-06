Ster van Britse ‘Koffietijd’ zegt nog te leven dankzij dochters, collega’s willen dat keiharde aanpak stopt

,,Je hebt nogal een week gehad, hoe is het met je?’’, luidde de eerste vraag van BBC-presentator Amol Rajan aan Phil Schofield. Zijn antwoord noopte de BBC tot een uitleg op haar website. ‘Schofield, die ik nog nooit had ontmoet, begon enkele momenten nadat we kennis hadden gemaakt over zelfmoord’, schrijft Rajan daarin.

Schofield vertelde dat zijn twee dochters hem geen moment uit het oog verliezen en dat hij er zonder hun steun niet meer was geweest. Als journalist heb je dan twee taken, beargumenteert de BBC. Hier zit iemand die tegen iedereen in zijn omgeving heeft gelogen over een affaire met een jongere collega en die verantwoording moet afleggen. Maar je draagt ook zorg voor een acceptabel welzijn van iemand die het erg moeilijk heeft.

,,Voel je je sterk genoeg om dit interview te doen?’’, vroeg Rajan daarom. ,,Ja, ik moet wel’’, antwoordde Schofield. Die kreeg vooral vragen over de feiten: hoe oud was de man met wie hij een affaire had toen hij hem ontmoette (15 jaar), hoe oud toen ze seksueel contact kregen (20 jaar) en wie wist daarvan bij This morning, het Koffietijd van Engeland (niemand, bij zijn weten). Maar die feiten zijn niet wat het meest beklijfde.

‘Hoeveel moet je doorstaan?’

Schofield, al decennialang een van de bekendste presentatoren van het land, veranderde in korte tijd van een geliefd tv-gezicht in een paria. De afgelopen week stond hij op alle voorpagina’s van de tabloidpers. Oud-collega’s deden er elke dag scheppen bovenop. Schofield deugde niet en had nooit gedeugd, was de tendens. Hij verloor al zijn werk en de liefdadigheidsinstelling van koning Charles liet hem vallen als ambassadeur.

,,Je komt op een punt dat je denkt: hoeveel moet je doorstaan?’’, zei Schofield in het BBC-gesprek. ,,Al die mensen die al die dingen schrijven, beseffen die weleens dat er een echt mens aan de andere kant zit?’’ Hij maakte een beladen vergelijking met Caroline Flack, bekend als presentatrice van Love island.

Zij pleegde in 2020 op 40-jarige leeftijd zelfmoord en aangenomen werd dat aanhoudende aandacht van de pers hieraan bijdroeg. ,,Ik denk dat ik begrijp hoe ze zich voelde’’, aldus Schofield. ,,Ik zie geen toekomst voor me.’’ Flacks moeder Christine begrijpt de vergelijking en maakt zich zorgen om de presentator, liet ze weten.

Collega in tranen

De zaak is het gesprek van de dag in Engeland, dus Schofields ‘eigen’ show This morning ontkwam er niet aan beelden van het interview te laten zien. Presentatrice Alison Hammond moest huilen door de uitspraken over zelfmoord. Er kwam een gebalanceerd gesprek met twee vaste gasten over het gebrek aan menselijkheid in de berichtgeving.

,,We praten als samenleving gelukkig over het belang van mentale gezondheid, maar dat kan niet alleen gelden voor mensen die aan de goede kant van de geschiedenis staan’’, concludeerde presentator Dermot O’Leary.

Alles kwijt

Oftewel: hij is fout geweest, het is goed dat er een extern onderzoek komt, maar blijf hem niet als mens kapotmaken. Dat sentiment leeft breder. ,,Ik hoop dat men het nu laat rusten’’, zei de moeder van Caroline Flack, Christine. ,,Hij is zijn baan kwijt, zijn wereld. Ik denk dat dat genoeg is. Dat is genoeg voor een mens.’’

Zelfs opiniemaker Piers Morgan, normaal de eerste om aan andermans stoelpoten te zagen, is er klaar mee. ‘Het is tijd om te stoppen met het genadeloos aanpakken van een man die alles kwijt is geraakt en die op het randje zit. Hij lijkt geen misdaad te hebben begaan en hij is geen minister.’ Dat klopt: hoewel de affaire draait om mogelijk machtsmisbruik en lijkt op MeToo-zaken zoals bij The Voice in Nederland, wordt Schofield niet beschuldigd van een misdrijf. Presentator Richard Bacon deed dezelfde oproep, net als acteur Rupert Everett.

De baas van zender ITV, waar This morning te zien is, moet zich binnenkort verantwoorden over de situatie en een eerder onderzoek naar de affaire tijdens een vraaggesprek met ministers. De zender heeft volgens de moeder van Caroline Flack, die er ook werkte, niets geleerd van haar dood. Schofields voormalige tv-partner Holly Willoughby, met wie hij nu ruzie zou hebben, keert maandag na een vakantie terug bij de show.

