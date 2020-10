Ster van Netflix-docu Cheer bekent seks met minderjarige

Update Getuigen gehoord in slepende miljoenen­ve­te tussen Derek Ogilvie en RTL

12 oktober Het einde van de miljoenenvete tussen medium Derek Ogilvie en RTL Nederland is nog niet in zicht. Vandaag werden drie getuigen in de kwestie gehoord bij het gerechtshof in Leeuwarden. Er staan nog vier getuigenverhoren in de planning.