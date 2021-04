Sterk debuut Evers lijdt onder gebrek aan keuzes

Een debuutalbum uitbrengen als je 49 bent is weinig muzikanten gegeven. Edwin Evers had de afgelopen decennia dan ook andere dingen aan zijn hoofd; radio maken. We doen hem tekort met de typering zingende dj. Daarvoor zit Tijd te goed in elkaar. Een debuut impliceert dat het nog niet is fijngeslepen door ervaring en dat is ook hier van toepassing.