Sterling en Blair praten vrijuit over seksuele behoeftes: Teenage Bounty Hunters is verbijsterend actueel

Reinout Oerlemans bereikt ‘holy grail’ in tv-land en verkoopt format aan CBS

9:28 Een groot succes voor Reinout Oerlemans en zijn bedrijf 3Ball Media. De Nederlandse ondernemer heeft een format verkocht aan CBS, een van de grootste Amerikaanse tv-zenders. Het gaat om de show Come dance with me, waarin getalenteerde kinderen met onervaren volwassenen dansen.