Sterren in binnen- en buitenland in hart geraakt door overlijden Kobe Bryant

Brad Pitt weigerde de Matrix: Ook deze 10 sterren weigerden een bekende filmrol

15:22 Enkele dagen geleden verklapte Brad Pitt (56) dat hij eigenlijk gevraagd was om de hoofdrol in The Matrix te gaan spelen. Maar de acteur zei nee: ,,De rol behoorde aan iemand anders toe, dat geloof ik echt.” Ook deze tien acteurs lieten voor verschillende redenen een rol aan zich voorbijgaan - al hadden ze daar in sommige gevallen ook best spijt van.