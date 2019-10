Sterren op het Doek-schilders willen geen GTST, maar krijgen soapmoeder Janine

Presentator Özcal Akyol verwelkomde de drie schilders - Yvonne Heemskerk, Astrid Ritmeester en Ellen-Claire Boomsma - in de voormalige tv-studio's in Aalsmeer. Hij vroeg welke bekende Nederlander ze hoopten te mogen schilderen. Koningin Máxima werd geopperd, maar die had volgens Akyol ‘geen tijd’. ,,Misschien volgend seizoen.”

Achter de schermen hoort De Bruijn het gesprek met grote ogen aan. Boomsma beseft dat het ‘niet heel aardig’ is wat ze zegt. ,,Dat ik iedereen over een kam scheer.” ‘Janine’ zegt met een knipoog naar huis te gaan, maar ze verschijnt toch gewoon voor de drie vrouwen die haar gaan portretteren. Als ze zegt dat ze alles heeft gehoord, wijst Astrid Ritmeester direct naar haar collega: “dat was zij!”. De Bruijn kan er wel om lachen, zo blijkt. ,,Dat hoor ik natuurlijk vaker, dat mensen het verschrikkelijk vinden. Maar als ik dan vraag of ze het ooit wel eens gezien hebben, zeggen ze ‘nee’.”

Badinerend

Later legt ze uit dat het haar toch wel steekt als mensen met zulk dedain over de moeder aller soaps spreken. ,,Het geeft een bepaald oordeel over mensen voor wie het wel een ankerpunt is. Dat doet me op een bepaalde manier pijn. Het is niet verdiend, dat badinerende.” Ze hoopt dat de ‘elite’ GTST nog eens gaat omarmen, zoals ook is gebeurd met André van Duin en André Hazes, op wie volgens haar eerder in hun carrière ook werd neergekeken.