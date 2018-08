Sterren stralen op rode loper filmfestival Venetië

Hollywood­man­si­on Avicii stilletjes verkocht voor 15 miljoen euro

17:00 De villa van de overleden wereldster Avicii in Hollywood is in stilte verkocht voor 17,5 miljoen dollar (15 miljoen euro). Dat meldt The Los Angeles Times. Volgens de onroerendgoedwebsite Redfin kocht Avicii de woning in de beroemde Holywood Hills voor 15,5 miljoen dollar.