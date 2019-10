Sterren verdeeld over vriendschap Ellen DeGeneres en George W. Bush

Niet iedereen in Hollywood is het eens met uitspraken van Ellen DeGeneres, die in haar programma verklaarde bevriend te zijn met George W. Bush. De presentatrice kwam in het weekend tijdens een footballwedstrijd in beeld terwijl ze een onderonsje had met de voormalig president.

Het tweetal zat in de skybox van de eigenaar van de club. Ellen was samen met haar vrouw Portia door hem uitgenodigd de wedstrijd bij te wonen.

,,Ik ben bevriend met George Bush, ik ben bevriend met veel mensen die andere ideeën hebben dan ik. We lijken te zijn vergeten dat het oké is dat we allemaal anders denken", stelde Ellen. Ze verwees naar de dagelijkse afsluiter van haar programma, waarin ze mensen aanmoedigt aardig voor elkaar te zijn. ,,Als ik zeg: wees lief voor elkaar, dan bedoel ik niet alleen tegen de mensen die hetzelfde denken als jij, ik bedoel wees lief voor iedereen.”

Onder meer Reese Witherspoon en Kristen Bell deelden het fragment uit de show met prijzende woorden voor Ellen. Bij anderen viel haar verklaring bepaald niet in goede aarde. Acteur Susan Sarandon deelde een quote uit de reactie van lhbti-blad Out Magazine: ,,DeGeneres mist het hele punt door te doen alsof het slechts gaat om iemand die andere meningen heeft, niet een man die er meermaals van is beschuldigd een oorlogsmisdadiger te zijn.” De president was tijdens zijn acht jaar in het Witte Huis niet bepaald een steunpilaar voor de lhbti-gemeenschap.

Ook acteur Mark Ruffalo kon de uitspraken van Ellen niet waarderen. ,,Sorry, maar totdat George W. Bush terecht staat voor de misdaden tijdens de oorlog in Irak, kunnen we niet beginnen over vriendelijkheid.”