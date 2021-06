Sterren woest over vrijlaten Cosby: ‘Hof moet zich schamen’

Het hooggerechtshof in Pennsylvania had kort daarvoor zijn veroordeling voor seksueel misbruik geschrapt, omdat het proces oneerlijk is geweest. De 83-jarige Amerikaanse komiek kreeg in 2018 een gevangenisstraf van tussen de drie en tien jaar opgelegd.

Actrice Amber Tamblyn, die de Time’s Up-beweging begon, schrijft dat ze ‘woest’ is over dit nieuws. ‘Ik ken persoonlijk vrouwen die door deze man gedrogeerd zijn en verkracht werden terwijl ze bewusteloos waren. Het hof moet zich doodschamen voor deze beslissing.’ Zij beklemtoont dat de vrijlating van de veroordeelde acteur bewijst dat het justitiële systeem in de VS moet veranderen.

Ook actrice Christine Lahti (bekend van The Good Wife) schrijft op sociale media dat zij ‘witheet is’ en walgt van het nieuws. ‘Ik kan mij alleen maar proberen in te denken hoe de slachtoffers van zijn daden zich moeten voelen. Een veroordeelde verkrachter komt vrij omdat hij een man is met privileges. Het patriarchaat laat zich weer eens van zijn allerlelijkste kant zien.’

Actrice Rosanna Arquette meldt dat Bill Cosby nog steeds ‘een smerige verkrachter’ is. ‘Veel te veel mensen in Hollywood beschermen dit soort smerige roofdieren, terwijl ze doen alsof ze het beste met zijn slachtoffers voor hebben.”

