Sterrensaxofoon Bill Clinton onder de hamer

Podcast MovieInsi­ders: Kunnen critici nog wel écht genieten van een film?

1 juli Als je voor werk de een na de andere film verslindt, kan er dan van écht ongedwongen genieten nog wel sprake zijn? En wordt de recensie al ‘geschreven’ tijdens het kijken of begint de analyse pas achteraf? Een vaste luisteraar van de wekelijkse filmpodcast MovieInsiders wil antwoorden op deze vragen en dus beten Gudo en John zich vast in een discussie over de kunst van het recenseren.