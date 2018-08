Stevie Wonder en Chaka Khan zingen op begrafenis Aretha

De begrafenis van The Queen of Soul is besloten. Fans krijgen in de twee dagen voorafgaand aan de uitvaart de kans om afscheid te nemen van de muzikante in het Charles H. Wright Museum of African American History in haar woonplaats Detroit. Daar vindt op de avond voor de begrafenis ook een muzikaal eerbetoon plaats. Onder anderen The Four Tops, Gladys Knight, Johnny Gill, Ron Isley en Angie Stone zingen tijdens dat herdenkingsconcert.