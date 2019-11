Stevige opmerkingen over criminele asielzoekers worden niet geschuwd in Bureau Burgwallen

Bureau Burgwallen is een opvallende nieuwkomer op de maandagavond van RTL 4. Traditiegetrouw is dat het domein van wanhopige huizenkopers, mensen die naar het einde van de wereld emigreren of een Amerikaanse dramaserie over een briljante maar autistische arts. Maar sinds twee weken vliegen je als kijker de politiekogels om de oren en word je ingewijd in een wereld van lokhorloges, undercoveragenten en een prosti-alarm.



Kortom, het is een docuserie die je eigenlijk verwacht op RTL 5, ingeklemd tussen hoogstandjes als De Villa en het nieuwste seizoen van Zon Zuipen Ziekenhuis. Nu stond het ook op die zender gepland, maar de bazen promoveerden het op het laatste moment naar het hoofdpodium RTL 4. Geen idee of het een noodgreep was, maar in dit geval is het volkomen terecht.



Ewout Genemans, de Zoop-acteur die zich via culthits als Superfans en Passie in de Polder ontwikkelde tot serieus programmamaker en presentator, loopt mee met het politieteam van de Amsterdamse Wallen. Al dekt ‘rent mee’ de lading beter. De agenten voeren een onafgebroken strijd tegen zakkenrollers, drugsdealers, dronken toeristen en ander gespuis. Een wereld op zich, met eigen regels en mores.