Stiekeme feestjes en betaald verlof: dit vertelde Meghan Markle aan Ellen DeGeneres

Meghan Markle (40) hield het vannacht in de talkshow van Ellen DeGeneres (63) braafjes met wat luchtige verhalen over hoe ze ooit samen met de Britse prins Harry incognito op een Halloweenfeestje verscheen. Ook vertelde ze hoe haar vijf maanden oude dochtertje Lili haar eerste tandjes krijgt en waarom ze het belangrijk vindt om voor betaald zwangerschapsverlof in de VS te ijveren.

Buckingham Palace kan dus weer (eventjes) opgelucht ademhalen: na haar vorige interview, met Oprah Winfrey, kwam er een mediastorm tot stand. Het Britse paleis zou zich schuldig maken aan racisme, en zou te weinig oog hebben voor de mentale gesteldheid van Harry en zijn vrouw.

Markle kreeg een opvallend warm onthaal van het publiek dat met felblauwe Ellen-mondmaskers in de tribune zat. ,,Ik ben zo blij! Dit is een fantastisch publiek en ze hadden geen flauw idee dat je vandaag hier zou zijn”, zegt Ellen glimlachend. Eenmaal op de sofa vertelt DeGeneres dat ze de hertogin van Sussex meer dan tien jaar geleden leerde kennen, nog lang voordat ze in Suits meespeelde. Zo liepen de twee elkaar tijdens de kerstperiode tegen het lijf in een dierenwinkel, waar Markle was om een hondje te adopteren. ,,Wanneer Ellen zegt dat je dat hondje mee naar huis moet nemen, dan doe je dat ook gewoon”, lacht de actrice.

Markle en DeGeneres hebben er door de jaren heen een hechte vriendschap op nagehouden. Dat wordt duidelijk wanneer de talkshowpresentatrice laat weten dat ze onlangs Halloween vierde met Markle en haar gezin. ,,We zijn buren en we zien elkaar vaak. Ik vind het gewéldig dat jullie naar hier zijn verhuisd.” Harry en Meghan verhuisden tijdens de lockdown, waardoor ze de eerste maanden heel wat tijd thuis hebben doorgebracht. ,,Het weer is fantastisch. We zijn hier heel gelukkig”, glundert de hertogin.

Volledig scherm Harry en Meghan met zoontje Archie in 2019. Intussen hebben ze ook een dochtertje, Lilibet. © EPA

Daten in het geheim

Harry en Meghans verloving werd drie jaar geleden met heel wat toeters en bellen aangekondigd, maar er was ook een periode waarin het koppel in het grootste geheim moest daten. Zo vertelt een breed glimlachende Markle hoe ze samen met Harry incognito naar een Halloweenfeestje in Toronto ging: ,,De dag voordat we onze relatie openbaar maakten, wilden we ons nog eens goed amuseren. Een Halloweenfeestje, waarop iedereen verkleed is, is daarvoor natuurlijk de perfecte gelegenheid. We droegen allerlei bizarre kostuums, want het thema van de avond was de apocalyps. Niemand had door dat we daar waren. Ook prinses Eugenie heeft ons trouwens vergezeld. Een geweldige avond!”

Dit jaar bleef Markle thuis met Halloween, al vonden haar kinderen dat maar niks: ,,We wilden iets leuks doen voor de kinderen, maar ze vonden er helemaal niks aan. Archie heeft in totaal misschien vijf minuten zijn dino-pak aangehad, maar het was wellicht zelfs minder dan vijf minuten.” Ellen voegt er aan toe dat Harry er alles aan moest doen om Archie te overhalen om ook het dinomasker op te zetten. Lili mocht dan weer een stinkdierpak aandoen, al deed zij daar een stuk minder moeilijk om.

Tandjes

Lili is ondertussen vijf maanden oud en heeft volgens haar moeder sinds kort last van haar tandjes: ,,Ze slaapt goed, maar ze begint tandjes te krijgen… elke mama zal wel begrijpen dat je nog het meest voorbeeldige kind kunt hebben, maar dat je tóch de hele nacht wakker zal zijn zodra die tandjes beginnen te komen. Ik heb heel veel bewondering voor iedereen die hier door moet komen.”

De tweejarige Archie vindt het geweldig dat hij sinds kort grote broer is, al hebben Meghan en Harry hun handen nu meer dan vol nu ze twee kinderen hebben: ,,Iemand vertelde H (haar koosnaampje voor Harry, red.) en mij dat wanneer je één kind hebt, het een hobby is, en dat twee kinderen pas écht opvoeden is. Ineens beseften we wat hij daarmee bedoelde. Iedereen heeft het altijd maar over de komst van het tweede kind, maar niemand heeft het over hoe het eerste kind zich moet aanpassen wanneer de tweede geboren wordt.”

De hertogin van Sussex maakt van haar optreden bij Ellen ook gebruik om het probleem van onbetaald zwangerschapsverlof in de VS aan te kaarten. Markle had zich een tijdje geleden al bij een groep activisten aangesloten die het Congres had gevraagd om betaald verlof voor alle Amerikanen in te voeren. De VS heeft als enige westerse land geen wet die verlof tijdens zwangerschap of na een bevalling regelt, en Markle zegt nu dat ze er alles aan zal doen om daar verandering in te brengen.

,,Ik denk dat mensen vaak vergeten, of zich er vaak niet eens van bewust zijn, dat dit land slechts één van de zes landen in de hele wereld is - en het enige rijke land ter wereld - waar geen regeling voor betaald zwangerschapsverlof bestaat. Iedereen weet hoe belangrijk het is om die eerste weken - en maanden - samen te zijn met je gezin. Het feit dat zoiets hier niet eens mogelijk is, vind ik als moeder van twee kinderen niet kunnen. Ik ga er dan ook alles aan doen om daar verandering in te brengen.”

Kinderboek

Markle mag ook haar kinderboek The Bench promoten. Zo vertelt ze dat het boek oorspronkelijk een gedicht was dat ze voor Harry geschreven had om hem met Vaderdag te verrassen: ,,Het ging over hoe ik hem als vader zag en hoe ik dat het mooiste ooit vond om te zien. Toen ik het gedicht met een aantal goede vrienden deelde, zeiden ze dat ook zij zich in het verhaal konden terugvinden omdat het over inclusie en representatie ging, en dat het zo’n lief verhaaltje is over een gezin. Harry heeft voorgesteld om van het gedicht een kinderboek te maken. We wilden er in de eerste plaats voor zorgen dat iedereen zich in het verhaal kon terugvinden.”

Of Archie beseft dat ook hij in het boek staat? ,,Hij weet het, en hij weet ook dat onze hond Guy er in staat”, lacht Markle.

The Bench is nochtans niet het eerste boek van de hand van Markle. Zo vermeldt Ellen dat Meghan al eens een boek schreef toen ze jonger was: ,,Maar dat was voor een schoolopdracht”, voegt de hertogin er aan toe. Op de cover staat een tekening van een gekleurd meisje met een wilde haardos: ,,Dat zelfportret heb ik gemaakt… een verschrikkelijke tekening, als je het mij vraagt!” Markle legt uit dat ze als kind van tien geobsedeerd was door de krullen van Andie McDowell in Four Weddings and a Funeral: ,,Ik moest en zou dezelfde krullen hebben. Maar het was alsof iedereen mij vergeten te vertellen was dat ik met mijn natuurlijk kroeshaar er nooit als Andy zou kúnnen uitzien, maar wél als Krusty The Clown.”

Thanksgiving

Of Harry en Meghan al plannen hebben gemaakt voor Thanksgiving, wil DeGeneres tot slot weten. ,,Ik kook heel graag. We blijven dit jaar thuis en we gaan het rustig aan doen. Het is onze tweede Thanksgiving bij ons thuis in Californië. Ik ben er zeker van dat we er een fijne dag van gaan maken.”

