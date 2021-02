Stijlvol aftellen met Chantal en Winston blijft maar net overeind

Jeep verwijdert reclame met Bruce Spring­steen na arrestatie wegens rijden onder invloed

3:46 Bruce Springsteen verraste vriend en vijand toen hij zondag voor de allereerste keer opdook in een reclamespot tijdens de Super Bowl. De spot voor automerk Jeep werd woensdag echter alweer verwijderd nadat was gebleken dat de zanger in november was gearresteerd voor het rijden onder invloed.