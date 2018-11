Stijn lijkt als twee druppels water op Newt Scamander uit Fantastic Beasts

Bioscoopbezoekers moesten twee keer kijken toen ze hem zagen: loopt daar nou echt Newt Scamander? Stijn de Boer uit Zwolle lijkt als twee druppels water op een personage uit de nieuwste J.K. Rowling film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald. ,,Mensen knijpen elkaar in hun zij als ze me zien.’’

Stijn de Boer (23) is onderweg naar Dutch Comic Con in de Utrechtse Jaarbeurs. ,,Een moeder zette haar kinderen net even opzij, omdat ze met me op de foto wilde’’, vertelt hij lachend. De Zwollenaar gaat zondag verkleed als het personage Newt Scamander naar de filmbeurs. Newt Scamander is een van de hoofdpersonen in de fantasyfilmreeks Fantastic Beasts. Een spin-off van de Harry Potter films. Stijn lijkt zelfs zónder schmink op het fantasykarakter.

Word je weleens aangesproken door onbekenden op je dubbelganger?

,,Ja, dat gebeurt zelfs als ik niet verkleed ben. Laatst zat ik in een café en toen was een groepje meiden ook continue aan het kijken.’’

Wanneer kwam jij erachter dat je veel op hem lijkt?

,,Toen ik samen met een vriend naar een evenement ging, heb ik me verkleed als Newt Scamander. Toen zeiden mensen tegen me dat ik echt op hem lijk. Dat had ik zelf helemaal niet in de gaten. Ook mijn vader wees me erop. Ik heb bijna geen schmink nodig om op hem te lijken.’’

Ben je je best gaan doen om op hem te lijken?

,,Ja, ik heb mijn kapsel aangepast. Ik had al wel een beetje zijn stijl, maar mijn kapster heeft nu hetzelfde model geknipt als dat van Newt.’’

De nieuwste film Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald is net uit. Heb je hem al gezien?

,,Ik ben nu drie keer in de bioscoop geweest. Ik ben één keer in vol ornaat gegaan, toen wilden mensen ook met me op de foto. Gister in de bios in Zwolle liep ik in mijn eigen kleding en toen zag ik ook dat mensen elkaar aanstoten en omkijken.’’

Hoe reageren mensen als ze je zien?

,,Mensen vinden het over het algemeen heel tof. Ik probeer het karakter ook echt na te doen. Ik heb mezelf getraind in het doen en laten van Newt. Ook zijn manier van praten heb ik geoefend.’’

Kun je er een zakcent mee verdienen?

,,Nee, dat mag niet, want de rechten van het karakter zijn van Warner Brothers. Als ik tijdens een evenement gevraagd wordt om rond te lopen als Newt Scamander, krijg ik weleens wat vrijkaartjes.’’

Zou je er meer mee willen?

,,Ik ben nu met een plan bezig om lezingen te gaan geven over de karakters in Fantastic Beasts. Dat ben ik aan het uitwerken, zodat ik mensen echt wat kan leren over alle personages.’’