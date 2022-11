Sting breekt concert in Afas Live af: ‘Hij kreeg een staande ovatie’

updateZanger en bassist Sting heeft gisteravond zijn optreden in de Afas Live in Amsterdam na een uur afgebroken omdat hij kampte met stemproblemen. ,,Het werd steeds slechter", aldus bezoeker Jacco van Leeuwen.

,,Sting laat in het voorprogramma altijd zijn zoon optreden, maar geloof me, daar zou bij The voice of Holland niemand zijn stoel voor omdraaien. Dat is echt verschrikkelijk. Toen Sting zelf opkwam en begon te zingen, klonk hij als zijn zoon, dus wij zeiden meteen al tegen elkaar: ‘Dat gaat écht niet goed'. Naarmate het concert vorderde werd het steeds slechter. Hij kon de hoge tonen niet meer doen. ‘Het komt wel goed', zei hij in eerste instantie nog. Hij had ook thee op het podium.”

Maar het kwam niet meer goed. ,,Hij begon op een gegeven moment akoestisch te spelen, zodat hij die hoge tonen hoefde te doen. Toen hij aan Every breath you take begon, zeiden we het al tegen elkaar: ‘Dit is de laatste'. Toen stelde hij de band nogmaals voor en zei hij: ‘Sorry, het wordt niet beter. Jullie kunnen je geld terug krijgen of er komt een nieuw concert", aldus Van Leeuwen. Wat er precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk. ,,Alle kaarthouders worden geïnformeerd zodra er meer bekend is”, aldus concertorganisator Mojo.

,,Gelukkig’’, zo zei Van Leeuwen, zag hij Sting ook op 25 maart van dit jaar. ,,Hij heeft het nu echt geprobeerd, maar het ging niet. Kijk, als hij een uur voor aanvang afzegt, is het óók niet goed. De man kan er ook niets aan doen. Niet voor niets kreeg hij een staande ovatie. Het publiek begreep het. En áls je dan over een tegenvaller hebt, dan is dat het parkeergeld van 25 euro. Dat krijgen we waarschijnlijk écht niet terug.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: