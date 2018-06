Sting en Shaggy verdelen de rollen eerlijk op Concert at Sea

Al bij de eerste noten zit het goed. ‘Englishman in New York.’ Sting is op de Brouwersdam. Duizenden zingen mee: ‘I don’t take coffee, I take tea my dear’ en vooral het ‘wohoo’ voor het refrein. De voormalige zanger van The Police staat in het midden van het podium, de basgitaar een tikkeltje harder afgesteld dan gebruikelijk, gehuld in een eenvoudig T-shirt. Toch draait het niet alleen om hem. Van links naar rechts dwarrelt Shaggy: zonnebril, goudkleurig glinsterend jasje met rode boorden.

Hij is bepaald niet de bijwagen. De wereldsterren hebben de rollen gelijk verdeeld. Bij een liedje van Sting zingt Shaggy een refrein, en andersom. Bijna om en om staan hun nummers of de setlijst, met vooral in het begin ook wat liedjes van hun gezamenlijke album 44/876. Vooraf was de vraag of vooral daaruit zou worden geput of uit het rijke arsenaal aan hits van de heren. 44/876 is door de critici bepaald niet positief ontvangen. Hoewel het album niet zo slecht is als sommigen beweren, is het wel een beetje vlees noch vis, niet echt Shaggy, niet echt Sting. Het nieuwe werk overheerst niet, en dat was maar goed ook, want het publiek veert op wanneer een klassieker voorbij kwam. Zoals ‘Every little thing she does is magic’, ‘Message in a bottle’, ‘Fields of glory’, waarbij Shaggy de toeschouwers oppookt de Brouwersdam in een zee van lichtjes te veranderen, en ‘Angel’.

Het is even slikken bij ‘Crooked Tree’, als Shaggy zich verkleedt als rechter, met toga en witte pruik, en Sting in een gevangenispak wordt gehesen. Amateurtoneel op een zouteloos deuntje, het is de dikste min in een show met voornamelijk pluspunten. Want wat hebben de mannen een repertoire om uit te putten, blijkt ook weer als ze naar de finale toewerken. ‘Welcome to this two man show’, verandert Sting de tekst van het nog steeds opwindende ‘So lonely’, als 40.000 man meestuiteren. ‘Hey sexy lady’, een mix van ‘Roxanne’ en ‘Boombastic’, ‘It wasn’t me’, waarbij alle armen de lucht in gaan, en afsluiter ‘Every breath you take’. Het is volle maan en twee sterren stralen aan zee.