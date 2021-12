Sting geeft concert in AFAS Live

Adele te gast in YouTubese­rie van Nikkie de Jager: ‘Ik droom hier al jaren van’

Nikkie de Jager droomde er al jaren van ooit de make-up van Adele te mogen doen. En die droom is uitgekomen want de zangeres is te gast in haar videoserie The Power of Makeup. De aflevering met Adele is nu te zien op YouTube.

3 december