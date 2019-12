Sting krijgt prijs voor inzet voor goede doelen

Sensation krijgt opvolger: Arena straks weer in het wit

14:15 Liefhebbers die graag in het wit gekleed een dancefeestje vieren, kunnen hun hart weer ophalen. Twee jaar na het stoppen van Sensation White organiseert ID&T een nieuw festijn: Beyond Sensation. Op zaterdagnacht 4 juli gaat het gebeuren in de Johan Cruijff ArenA: Beyond Sensation. Uiteraard zullen DJ’s de nacht met muziek vullen, maar is er nóg meer sprake van live entertainment.