Stop Pesten Nu verbijsterd door interview Tom Egbers: 'Misbruikt macht om jonge collega trap na te geven’

khalid & sophieDe officiële stichting tegen pesten is verbaasd over het interview dat Tom Egbers vrijdagavond heeft gegeven in de talkshow Khalid & Sophie . De in opspraak geraakte presentator nam op eigen initiatief contact op met het programma om zijn kant van het verhaal te vertellen. Maar daarbij kroop hij te veel in de slachtofferol, zegt Patricia Bolwerk van Stichting Stop Pesten Nu. ,,Dit is herkenbaar gedrag van een pestkop die betrapt is.”

Voor de ogen van een miljoen kijkers reageerde Egbers zichtbaar geëmotioneerd op de verhalen over wangedrag op de werkvloer bij NOS Sport. De presentator vond het belangrijk zijn kant van het verhaal te vertellen, omdat hij zich ‘na vier decennia niet zomaar bij het grofvuil laat zetten’.

Met die uitspraak begon Egbers al helemaal verkeerd, vindt Stop Pesten Nu. ,,Het was allemaal te veel ‘ik, ik, ik’. Hij had puur en alleen moeten zeggen hoe vervelend zijn gedrag voor de ander was. Jij bent ten slotte de dader. Jij bent drie jaar lang vreemdgegaan en hebt degene met wie je vreemdging vervolgens lange tijd gepest. Ga dat niet bij een ander leggen.’’

Zonder dat de NOS-presentator het door heeft maakt hij zich schuldig aan victim blaming, zegt Bolwerk. ,,Dit gedrag zien we vaker bij mensen die pesten. Wanneer ze betrapt worden gaan ze wild om zich heen slaan. Dan raken ze boos en wijzen ze met het vingertje naar anderen. Dat degene die zij pesten ook onaardig doet, of dat hij niet de enige is die pest.”

Aan de schandpaal

In dit geval is het extra kwalijk, zegt Bolwerk, omdat Egbers ‘zijn macht als bekendheid misbruikt om zijn slachtoffer op een groot platform aan de schandpaal te nagelen’. ,,Dat is ernstig. Want zij kan zich niet met dezelfde media-aandacht verdedigen.”

In het half uur durende gesprek met presentator Khalid Kasem erkende Egbers de veelbesproken affaire met de twintig jaar jongere collega. Die affaire eindigde na drie jaar in een tumultueuze situatie tussen Egbers en de vrouw. In het Volkskrant-artikel wordt gezegd dat Egbers op de redactie uitspraken deed als ‘serpent’ en ‘as van het kwaad’ over de vrouw. ,,Dat heb ik fout gedaan, dat was in woede”, erkende hij. ,,Ik had mijn collega’s daar geen deelgenoot van moeten maken.’’

‘Dit is bullshit’

Egbers was boos op de stagiaire omdat ze volgens hem ‘explosieve’ onwaarheden over de affaire had verteld aan zijn vrouw Janke Dekker, die ‘een bom legden onder de reddingskans van mijn huwelijk’. Dat is ‘natuurlijk grote bullshit’, reageert Bolwerk. ,,Hij is de vreemdganger dus hij legt zelf een bom onder zijn huwelijk. Niet één keer, maar drie jaar lang! Egbers moet zich niet te veel op de jonge collega richten maar meer naar zichzelf kijken. En naar de algehele cultuur bij NOS Sport en op wat voor een manier hij daaraan heeft bijgedragen.’’

Egbers erkende in het gesprek wel dat ‘de cultuur bij Studio Sport moet veranderen, die is niet goed’. Maar hij beklemtoont ook dat er de afgelopen jaren al zaken zijn veranderd. Zo wees Egbers erop dat er tegenwoordig meer vrouwen op de redactie werken dan in het verleden het geval was. ,,Ik snap het als hij zegt dat het allemaal lang geleden is, maar wat veel mensen niet weten is dat gepeste mensen zelfs na 40 jaar nog last daarvan kunnen hebben. Dat het nu pas naar buiten komt, heeft te maken met bewustwording en een verandering in onze manier van denken”, legt Bolwerk uit.

Al met al kijkt Stop Pesten Nu met gemengde gevoelens naar het interview. ,,De ene keer lijkt hij begripvol over de situatie en lijkt hij te zeggen dat het hem spijt. Maar in de volgende zinnen is hij bezig met hoe zielig hij wel niet is. Daarmee ben je een afleiding aan het creëren van een fundamenteel belangrijke kwestie. Het gaat helemaal niet om jou, het gaat erom dat we op iedere werkvloer in Nederland een gezonde cultuur krijgen waarin iedereen zich veilig voelt en gehoord voelt. Die kans om dat voor één keer goed duidelijk te maken heeft hij laten schieten.”

Pesten in Nederland Pesten heeft vaak een grote impact op het slachtoffer. Een grote CBS-enquête laat zien dat de meerderheid (zo’n 60 procent) van de mensen die zegt te zijn gepest daar emotionele of psychische problemen aan over heeft gehouden. De gevolgen lopen uiteen van minder vertrouwen hebben in anderen (57 procent) tot depressieklachten (27 procent). Een op de twintig pestslachtoffers geeft aan er lichamelijk letsel aan over te hebben gehouden. Ongeveer een op de vijf slachtoffers gaf aan door het pesten last te hebben gekregen van angsten en/of paniekaanvallen. Vrouwen hebben dit soort klachten vaker dan mannen. ,,Pesten is een hardnekkig fenomeen dat breed in de maatschappij voorkomt”, schreef het Centraal Bureau voor de Statistiek vorig jaar in een rapport. Onder pesten verstaan de onderzoekers onder meer vervelende opmerkingen, buitensluiting, treiteringen, uitlachen en vormen van agressie. Volgens het onderzoek heeft pestgedrag in de ‘fysieke wereld’ vaker gevolgen voor het slachtoffer dan online pesten. Een combinatie van beide is doorgaans het ernstigst.

