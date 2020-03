Straatarm gezin kijkt ogen uit in villa van schatrijke dj Maurice

SBS 6 heeft gisteren met een nieuwe aflevering van het programma Steenrijk, Straatarm opnieuw goede zaken gedaan. 954.000 mensen zaten voor de buis gekluisterd om te zien hoe de arme Patricia en haar drie kinderen in de Gelderse villa van dj/ producer Maurice Huismans, die onder andere verantwoordelijk is voor de feest-act Snollebollekes, terecht kwamen.

Patricia zorgt in Zaandam in haar eentje voor haar tieners Denise en Rick en nakomertje Caitlyn (1). Zij hebben allemaal een andere vader. Het liefst zouden ze naar een goedkoper huis verkassen, maar na een relationeel drama van Patricia en de ingewikkelde woningwetgeving, lukt dat niet. Patricia hoest de te hoge huur in haar eentje op. Uit nood slaapt ze op de grond, nadat ze haar bed verkocht.

Lees ook Steenrijke driesterrenchef Jacob Jan Boerma doet het met weekbudget van 60 euro Lees meer

,,Ik vind het leuk als we iets kunnen doen wat we nooit kunnen betalen en wat we allemaal erg leuk vinden’’, aldus Denise over hun opwachting in het SBS-programma.

Een groot contrast met het leven van Huismans. Zijn boekingsbureau leverde hem bakken met geld op. Voor Maurice, zijn vriendin en zoontje is een ‘realitycheck’ de belangrijkste reden om mee te doen. ,,We denken dat we niet luxe leven, maar dat zal tegenvallen in de praktijk.’’

Tv in de keuken

Eenmaal in de van top tot teen gestripte villa van de Huismannetjes aangekomen, keken Patricia en haar kinderen hun ogen uit. De gigantische aaibare hoekbank en de tv in de keuken vielen direct op. Voor Denise was een kastenwand zonder handgrepen een eye opener. ,,Ik dacht dat het een muur van hout met vakjes was.’’ Het gezin dompelde zich onder in luxe door lessen van een personal trainer te volgen, naar een optreden van de Snollebollekes te gaan en flink te shoppen. Patricia maakte van de gelegenheid gebruik door de naam van haar ex weg te laten tatoeëren.

Aan het einde van de aflevering liet Huismans weten Steenrijk, Straatarm een mooi avontuur te hebben gevonden. ,,Maar het is heerlijk om weer thuis te zijn. Te waarderen wat je hebt. Thuis voelt toch wel weer heel goed.’’ Dat gold ook voor Patricia. Zij slaapt thuis op de grond toch het lekkerst.

Met 954.000 kijkers staat Steenrijk, Straatarm op de tiende plaats van de best bekeken programma’s. Naast de actualiteitenprogramma’s deden Tussen Kunst en Kitsch (2 miljoen) en de Rijdende Rechter (1,6 miljoen) het goed.

Volledig scherm © SBS