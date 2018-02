Straatverbod voor stalker half-Nederlandse Bella Hadid

update Gordon zou met arts romantische valentijnstrip naar Venetië maken

14:26 Gordon had kennelijk zó'n goed gevoel over zijn verstandhouding met arts in opleiding B. dat hij op Valentijnsdag met hem naar Venetië zou vliegen voor een ongetwijfeld romantisch samenzijn. Het bedoelde liefdestripje gaat niet door, omdat de 49-jarige entertainer en de aanstaande dokter slaande ruzie hebben. Hun meningsverschil is dermate groot dat de strijdende partijen advocaten om bijstand hebben gevraagd.