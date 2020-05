Stralende Romee Strijd showt babybuikje: ‘Jeans worden te strak’

In haar Instagram Stories laat Romee haar 6,4 miljoen volgers zien hoe ze een haarelastiekje door het knoopsgat en rond de knoop doet, zodat haar spijkerbroek wat meer meegeeft. Haar lange top maakt de huis-tuin-en-keukenoplossing handig onzichtbaar.



De babybuik van Strijd kwam afgelopen dag veelvuldig voorbij in haar stories, bijvoorbeeld toen ze zichzelf filmde terwijl echtgenoot Laurens van Leeuwen aan het gamen was. ‘Een kind in de buik en een kind dat Fifa speelt’, grapte ze. Vanochtend filmde Romee zichzelf nog terwijl ze zich in lingerie klaarmaakte voor de dag.



Lees door onder de foto.

Lees ook Play Topmodel Romee Strijd zwanger van eerste kindje Lees meer

Volledig scherm Romee vanochtend. © Instagram Stories Romee Strijd

Geen menstruatie

Romee maakte afgelopen donderdag bekend dat ze in verwachting is van haar eerste kindje. Het model was bang dat ze niet zwanger zou kunnen worden, nadat ze twee jaar geleden de diagnose Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS) had gekregen. Door die hormonale afwijking kan de eisprong uitblijven, zoals bij Romee zeven jaar lang gebeurde.



Strijd gooide haar leven om door minder intensief te trainen, vaker te eten wat ze lekker vindt en naar haar lichaam te luisteren als ze toe was aan rust. Ze vond daarnaast een huis in Nederland, waardoor ze vaker bij haar familie kon zijn. De veranderingen zorgden voor rust en wierpen hun vruchten af: ‘Ik ben zo blij en dankbaar om te zeggen dat ik afgelopen november mijn menstruatie terugkreeg en dat we binnenkort een gezin van drie zijn!’ schreef Romee op Instagram.

Volledig scherm Romee toont de truc met het haarelastiekje. © Instagram Stories Romee Strijd

Nooit veranderen

Romee en Laurens, de zoon van EO-coryfee Bert van Leeuwen, zijn al elf jaar samen. Als jong meisje kwam ze al over de vloer bij de familie Van Leeuwen, omdat ze bevriend was met het zusje van Laurens. Vorig jaar stond Strijd stil bij hun jubileum. ‘Sommige dingen veranderen nooit en zúllen nooit veranderen’, schreef ze toen bij een foto van haar en haar grote liefde.



De tortelduifjes trouwden in 2018 in het diepste geheim, zonder poespas. Een romantische bruiloft volgt later; dit was vooral praktisch. ,,Het is gewoon fijn dat je een officiële status samen hebt als je samenwerkt en daarbij de hele wereld over reist’’, liet ze toen weten.