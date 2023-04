Stranger Things-ster Millie Bobby Brown verloofd met vriend Jake Bongiovi

Conventie Star Wars Celebrati­on kan zelfs tot huwelijk leiden

Wie een paar dagen rondloopt op de Star Wars Celebration in Londen krijgt soms het gevoel op een filmset verzeild te zijn geraakt. In vier dagen tijd verzamelen zich op deze conventie 45.000 fans van wie de meesten zich hebben uitgedost als een van hun favoriete helden of schurken uit de Star Wars-films en -series.