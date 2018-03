Stranger Things-ster vindt cocaïne-incident op vliegveld 'super gênant'

,,Het ging zo snel. Het is echt 'fucking aweful' allemaal", zegt de Britse acteur over het incident in een interview met het Amerikaanse modetijdschrift Flaunt Magazine. Heaton is geschrokken van de impact van het gebeuren, ook omdat hij naar eigen zeggen erg moest wennen aan zijn plotselinge beroemdheid. ,,Ik heb me heel kwetsbaar gevoeld, het maakt een enorme inbreuk in je privé- en in je werkleven. Ik geneer me er erg voor." Daarbij was Heaton erg bang dat hij zijn baan zou verliezen, maar kort geleden werd bekend dat de acteur ook in het derde seizoen van de Netflix-serie te zien is.