Streamingdienst CNN+ wordt na paar weken alweer stopgezet

CNN+, de nieuwe streamingdienst van de Amerikaanse nieuwszender CNN, wordt een paar weken na de lancering alweer stopgezet. Er gingen de laatste tijd al geruchten dat de dienst relatief weinig abonnees trok. De controle over CNN is daarnaast recent overgegaan naar fusieconcern Warner Bros. Discovery en de top van dat bedrijf willen het streamingbeleid flink op de schop gooien.

Warner Bros. Discovery is ontstaan door het samengaan van WarnerMedia met Discovery, dat onder meer achter Discovery Channel en Eurosport zit. Het concern ziet meer heil in één hele sterke streamingdienst dan allemaal kleinere. Daarom is ook besloten HBO Max en discovery+ te gaan samenvoegen.

CNN+ ging pas eind maart van start in de Verenigde Staten. Hoewel het succes tegenviel, overschreed het aantal abonnees naar verluidt toch al de 100.000. Klanten die meerdere maanden vooruit hebben betaald, zullen na stopzetting van de dienst op 30 april geld terugkrijgen.

Concurrentie

CNN+ bood een mix van lifestyleshows en traditioneel nieuws, met daarbij ook een eet- en reisserie gepresenteerd door actrice Eva Longoria. Het bedrijf rekende daarvoor 5,99 dollar per maand, hetzelfde bedrag als de betaalde streamingdienst van rivaal Fox News. Maar de concurrentie in de wereld van de streamingdiensten is groot en voor de branche is het momenteel geen makkelijke tijd.

Dat laatste ondervond ook Netflix, dat eerder deze week de eerste daling in meer dan tien jaar meldde van het aantal abonnees. Door de coronapandemie bleven mensen afgelopen jaren nog meer thuis en was er veel behoefte aan vermaak, iets waar streamingdiensten erg van profiteerden. Maar inmiddels kunnen in veel landen mensen weer naar cafés, restaurants en bioscopen.

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: