Streamingdienst zegt sorry na grappen over nieroperatie Selena Gomez in Saved by the bell

In een aflevering die woensdag verscheen, is te zien hoe twee personages door school wandelen en het hebben over Selena's transplantatie. Zo zegt een meisje dat ze denkt dat de zangeres een nier heeft gekregen van haar ex Justin Bieber, maar is haar klasgenootje ervan overtuigd dat het Demi Lovato was. Met beiden heeft Selena geen contact meer. Ook is op de schoolmuur in graffiti geschreven: 'Heeft Selena Gomez wel nieren?'.