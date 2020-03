Streep door Eurovisie Songfestival, Rotterdam hoopt op nieuwe kans in 2021

De kogel is door de kerk. Na wekenlang overleg heeft de European Broadcast Union (EBU) besloten dat het Eurovisie Songfestival niet doorgaat. Gekeken wordt of het evenement wél volgend jaar in Rotterdam kan worden gehouden. Het besluit is vooral voor de Maasstad een uiterst bittere pil, omdat de voorbereidingen van dit mega-festijn al in volle gang waren.

De drie organiserende omroeporganisaties (NPO/NOS/AVROTROS) en de gemeente Rotterdam hebben alle begrip voor deze moeilijke beslissing, zeggen ze in een verklaring. ,,De EBU heeft zowel de organiserende omroeporganisaties als gaststad Rotterdam geconsulteerd om het Songfestival te verplaatsen naar een nader te bepalen moment volgend jaar. Rotterdam staat klaar om het evenement dan alsnog te verwelkomen’’, meldt de organisatie in Rotterdam. Er was 15,5 miljoen euro uitgetrokken om dit festijn te organiseren.

,,Ontzettend jammer, maar dit is het enige verstandige besluit’’, reageert een teleurgestelde wethouder Said Kasmi (D66, toerisme). ,,De ontwikkelingen rondom het coronavirus gingen in de afgelopen weken razendsnel. Veel evenementen zijn afgelast. Het is meer dan logisch dat ook wij nu een pas op de plaats maken. De gezondheid van onze bewoners, bezoekers, artiesten, fans, medewerkers en vrijwilligers staat hoe dan ook voorop.’’

Hij gaat ervan uit dat Rotterdam in 2021 alsnog het songfestivalfeest kan vieren. ,,Er is de afgelopen tijd enorm hard gewerkt om er een onvergetelijke editie van te maken. Wat dat betreft staat Rotterdam klaar om de 65e editie van Eurovisie Songfestival alsnog in 2021 in de stad te verwelkomen.”

Domper

NPO-bestuursvoorzitter Shula Rijxman is eveneens teleurgesteld: ,,Dit besluit van de EBU was onvermijdelijk, gezien de omstandigheden die heel Europa als gevolg van het coronavirus momenteel treffen en alle maatregelen die overheden nu moeten nemen. Dit is een domper voor het Nederlands publiek, het fantastische team achter de schermen, de presentatoren en de artiesten. In de afgelopen maanden is er door een grote groep mensen keihard aan het Songfestival gewerkt.’’

Uitvoerend producent Sietse Bakker begrijpt dat veel mensen teleurgesteld zijn dat het Eurovisie Songfestival 2020 niet doorgaat. ,,Voor de artiesten uit 41 deelnemende landen, onze openings- en intervalacts die hun hart en ziel hebben gestoken in hun optreden. Voor de fans die ons altijd hebben gesteund en tot het laatste moment het vertrouwen bleven houden. En niet in de laatste plaats voor het fantastische team, dat de afgelopen maanden keihard heeft gewerkt om van deze 65ste editie een groot succes te maken.’’