Stripper achter Jennifer Lopez’ personage in Hustlers dreigt met rechtszaak: ‘Ik wil geld zien’

Het verhaal is gebaseerd op het leven van Samantha Barbas. Zij bekende zo’n twee jaar terug dat ze één van de leidinggevenden was binnen een misdadige kring van danseressen. Ze besloten de New Yorkse elite en zakenmannen te verleiden, om hen dan te drogeren en te bestelen. Het verhaal werd voor het eerst gepubliceerd in New York Magazine onder de titel The Hustlers at Scores. Dat verhaal sloeg zo aan dat er nu ook een film over is gemaakt.