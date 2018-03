Stripteasegrap van Giel Beelen met Tim Knol loopt volledig uit de hand

Veronica-dj Giel Beelen en Tim Knol zullen voorlopig niet meer samen in de radiostudio zitten. Beelen haalde vanmorgen in de studio een grap uit met de zanger, door een stripper binnen te laten tijdens het spelen van een liedje. Tim Knol kon de grap niet waarderen en liep met gitaar en al boos de studio uit.

Het optreden van Knol in de Veronica Ochtendshow met Giel begon vanmorgen al rumoerig. Beelen liet duidelijk blijken dat hij niet te spreken was over de manier waarop Knol een aantal maanden geleden zijn onvrede uitte over de streaker die door 538-dj Frank Dane was uitgenodigd tijdens een optreden van Maan.

Maan schrok zó van de blote man dat ze in de studio in huilen uitbarstte. Tim Knol, die zag wat er gebeurde, twitterde direct en ongepolijst wat hij er van vond. 'Kut radio! 538, ongelooflijke prutsers! Zo met artiesten omgaan. Niemand moet meer naar die kut radiozender gaan om zijn liedje te promoten. Flikker op.' schreef hij.

Beelen, die net als Dane voor Talpa Radio werkt, vond de reactie van Knol heel overtrokken. ,,Je mag dit zeggen, maar je wist niet dat Frank en Maan een traditie hebben met elkaar fucken tijdens optredens.'' Knol: ,,Ik zie daar de lol niet van in. Ik Twitter gewoon iets, en ik weet ook niet dat het zo terecht komt. Misschien ben ik hier ook wel te truttig en te oud voor.'' Beelen, niet tevreden met het antwoord, vertelde Knol vervolgens dat hij 'blij mocht zijn dat hij hier nu staat. Je doet toch zelf ook aan dit circus mee?' Knol zei vervolgens dat hij inderdaad blij was dat hij in de ochtendshow mocht staan, en dat hij óók blij was dat er geen stripper was ingehuurd. Beelden reageert daar dubbelzinnig op: ,,Nou, wie weet wat er nog gaat komen!''

Stripper

Vervolgens gaat Knol toch over naar waar hij voor gekomen is. Hij begint een cover van Neil Young. Na nog geen halve minuut later komt er een buitenlands sprekende stripper binnen die direct haar shirtje uitrekt. Knol ziet het gebeuren, pakt zijn gitaar en loopt de studio uit. ,,Is hij nou weggelopen?!'' roept Giel. Met microfoon en al rent de dj er achteraan, maar het kwaad is al geschied.

,,Ik voel me hier te serieus voor. Ik had niet verwacht dat jij zó laag zou zakken. Ik voel me echt te oud voor deze onzin, wat een kleuterradio'', zegt Knol. Volgens Giel maakt de zanger een grote fout in zijn veroordeling. ,,Je zet jezelf hier voor lul'', zegt Giel, die wil dat de zanger zijn liedje afmaakt. Daar ziet Tim Knol niet op te wachten. ,,Ik heb hier principes in, hier heb ik geen zin in. We gaan.''

,,Nou ja, wat een motherfuckers'', vervolgt Giel. Ook de bassist van Knols band is boos. ,,Ik sta hier voor dag en dauw op om een nummertje te spelen en dan krijg je dit.'' Giel eindigt nog maar eens met de mededeling dat hij vindt dat Knol zich niet moet bemoeien met dingen waar hij niks vanaf weet. Volgens Beelen had hij de tweet over Maan nóóit mogen versturen. ,,Ik vind deze reactie dan ook heel onsportief.''

Talpa Radio, de werkgever van Giel, wist niet dat Giel de stripper had ingehuurd. In een reactie geven zij aan dat Giel bekend staat om een spraakmakende manier van radiomaken, en 'dit past daarbij'. Daarbij wil de zender toevoegen dat Giel en Tim op een goede manier uit elkaar zijn gegaan, en dat Tim nog even is gebleven na de uitzending om het voorval uit te praten. Of Knol binnenkort weer komt optreden in de studio, kan de zender niet zeggen.