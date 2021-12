Stromae treedt begin 2022 op in Amsterdam

Interview/Recensie Sorrentino over zijn diep persoonlij­ke film The Hand of God: ‘Maradona redde mijn leven’

Met The Hand of God maakte de Italiaanse grootmeester van de cinema Paolo Sorrentino (La Grande Bellezza) zijn meest persoonlijke film tot nu toe. Een belangrijke, vooral symbolische rol, is weggelegd voor zijn grote held, voetballer Diego Maradona. ‘Hij leerde me wat kunst is.’

2 december