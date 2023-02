Stroopwafels voor jubilerend koningspaar op Curaçao

Willem-Alexander, Máxima en Amalia zijn halverwege hun rondreis over de Antillen. De Curaçaose gastvrouwen- en heren bedachten iets gepasts voor de avond van hun trouwdag: een diner met net zo veel gasten als het aantal jaar dat ze getrouwd zijn. Dat vond donderdagavond (plaatselijke tijd) plaats bij De Kathedraal van Doornen, een kunstwerk in de tuin van een landhuis op het eiland.

,,Ik was stiekem een tikkeltje teleurgesteld over de kledingkeuze”, zegt modejournalist en Máxima-watcher Josine Droogendijk. ,,Een feestdiner, dan trek je vast iets chics aan. Op de Cariben is het koningspaar vaak casual gekleed, ze hebben Máxima daar nog niet met een diadeem gezien. Ik had gehoopt dat ze met meer juwelen zou uitpakken. Maar Willem-Alexander droeg niet eens een jasje.”

Máxima koos voor een mosterdgele jurk van Zimmerman, een die ze heeft gekocht op een vrije dag tijdens een staatsbezoek in Australië in 2016. ,,Daar zit nog een leuk verhaal in, want de verkoopster heeft daarover verteld. De koning nam plaats op een krukje bij de kleedkamer, terwijl Máxima steeds de paskamer indook om verschillende items aan te trekken en vervolgens aan hem te laten zien”, zegt Droogendijk. Met deze jurk en nog andere kledingstukken, liepen ze vervolgens de winkel uit.

Volledig scherm Prinses Amalia in een jurk die ze ook droeg bij de Raad van State. © Brunopress

Droogendijk is erg te spreken over de jurk van Amalia, de donkerblauwe La Dress die ze ook droeg tijdens haar binnengeleiding bij de Raad van State. ,,Ik heb dezelfde jurk, al komt die van mij tot aan mijn enkels want ik ben zeker twintig centimeter kleiner. Hij draagt heerlijk: door al die laagjes heb je een levensgrote waaier om je heen, ideaal voor een warme zomeravond. Hij staat haar ontzettend goed, het is een vriendelijk model en die mouw heeft een mooie lengte. Als ik haar was zou ik ‘m in alle printjes kopen.”

De gasten waren 21 Curaçaoënaars die van zich hebben doen spreken in uiteenlopende sectoren van de samenleving. Zij, het koningspaar en prinses Amalia genoten onder meer van ceviche als één van de voorgerechten, tonijn als optie voor het hoofdgerecht en een dessert met stroopwafels.

Slavernijverleden

Vrijdag wordt het bezoek aan de drie benedenwindse eilanden (Bonaire, Aruba en Curaçao) afgesloten met de laatste formele dag op het grootste eiland. Daarin staan onder meer het slavernijverleden en de natuur centraal; zo zal Amalia een schildpad terugzetten in de zee. Vrijdagavond woont ze met haar ouders het Tumba-festival in Willemstad bij.

Na een weekeinde bijkomen op Curaçao staan vanaf maandag de drie bovenwindse eilanden op het programma: Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

