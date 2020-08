Succes voor SBS6: 1,6 miljoen kijkers zagen overwinning FC Bayern München

Full Hou­se-actrice Lori Loughlin krijgt boete, cel- én taakstraf na omkoop­schan­daal

21 augustus Actrice Lori Loughlin is veroordeeld tot twee maanden cel vanwege haar rol in het beruchte omkoopschandaal om haar dochters op de universiteit van Southern California aangenomen te krijgen. Daarnaast moet ze 150.000 dollar boete betalen en krijgt ze een taakstraf van honderd uur. Haar echtgenoot moet vijf maanden de cel in.