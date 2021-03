Suits-acteur pakt koninklijk huis keihard aan: ‘Jullie hebben geen greintje fatsoen’

Bijna 1 miljoen kijkers voor Beau in Floradorp: ‘Op je lijf geschreven’

3 maart Het nieuwe sociaal-maatschappelijke programma van Beau van Erven Dorens is gisteren van start gegaan met 984.000 kijkers. In Beau in Floradorp duikt de presentator de oude Amsterdamse volksbuurt in. ‘Dit soort programma’s is jou op je lijf geschreven’, stelt een enthousiaste toeschouwer.