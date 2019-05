Superclash Peter R. de Vries en Mark Koster over Olcay Gulsen in RTL Boulevard

,,Het artikel is gebaseerd op vier anonieme bronnen. Mensen waarvan we niet weten wat voor rol ze in het bedrijf hebben, of ze überhaupt kennis van zaken hebben, of het hout snijdt wat ze zeggen. Daar kan je je heel moeilijk tegen verdedigen’’, briest Peter R de Vries. „Ik kan je zeggen dat ik moeiteloos vier ex-werknemers van RTL Boulevard kan optrommelen die een slecht verhaal over dit programma gaan houden, maar is dat waar? Is dat ergens op gebaseerd?”

Als Quote-journalist Mark Koster met allerlei documenten strooit aan de desk van RTL Boulevard, slaat de discussie om in een heftige ruzie. ,,Welk punt willen jullie hier mee maken?’’, zegt De Vries. ,,Het is in elk faillissement zo dat de eigenaar tot het laatste moment probeert te redden wat er te redden valt en op zoek is naar financiers die het over willen nemen of een doorstart willen maken. Dat is hier ook zo geweest en daardoor is het pas inderdaad die ochtend definitief geworden. Ze heeft eerder getekend maar is altijd op zoek geweest naar nieuwe financiers en zo lang was het voor haar nog niet definitief.’’ Opvallend detail is dat Royce de Vries, de zoon van Peter R., Olcay bijstaat als advocaat.