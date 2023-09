Superfan Sjaak verheugt zich op nieuw album van The Rolling Stones: ‘Dat wordt genieten’

Nóg een liefdeskop­pel na B&B vol liefde: Esra boekt enkele reis naar Bram in Zweden

Het datingprogramma B&B vol liefde heeft nóg een liefdessetje voortgebracht. Deelnemer Bram (30) is gevallen voor de charmes van Esra Dekker (22), die eerder rondliep op de bed and breakfast van Joy. De twee raakten in elkaar geïnteresseerd tijdens een borrel op een terrasje, zo vertellen ze in een YouTube-video.