'Superheldenfilm Black Panther gaat in Amerika records breken'

update RTL ontkent dat Kimberly sneuvelde door technische fout tijdens stemmen

14:02 Op sociale media wordt driftig gespeculeerd over een mogelijk technische storing, gisteren tijdens het stemmen op The Voice of Holland-topfavoriet Kimberly Maasdamme. De 26-jarige zangeres uit Breda moest onverwachts haar koffers pakken wegens te weinig stemmen, maar volgens tv-kijkers kon er geruime tijd helemaal niet via de app of sms op het supertalent worden gestemd. RTL4 ontkent dat er iets mis is gegaan.