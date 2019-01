Superkids keert terug op televisie

Net als in 2015 gaat Wendy van Dijk het programma samen met Johnny de Mol presenteren, onthulde ze vanavond in 6 Inside .

Voor Johnny was Superkids zijn eerste grote studioshow. ,,Het was even wennen en ik was aardig nerveus. Wendy moest me er een beetje doorheen slepen. Met haar adviezen ging het snel steeds soepeler’’, zei hij daar toen over.