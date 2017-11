Supermarkt neemt maatregelen na tweede val op podium Harry Styles

Weer mil­joe­nen­pu­bliek voor The Voice of Holland

10:28 Het gaat goed met The Voice of Holland. Het RTL4-programma weet tot nu toe elke aflevering meer dan 2 miljoen mensen te trekken. Ook gisteravond was het weer raak, maar liefst 2,3 miljoen kijkers stemden op de talentenshow af. Daarmee is het het best bekeken programma van de avond.