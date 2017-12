Supermodel Hannah slaat sexy tegenstander 'knock-out' op worstelmat

De afgelopen weken kwam Love Magazine dagelijks met een kort Instagramfilmpje om fans van vrouwelijk schoon een beetje in een goede stemming te brengen richting jaarwisseling. Ook de Nederlandse beauty Romee Strijd (22) mocht meedoen aan de liefdesadventskalender die dames op ludieke wijze in een 'sensueel en sterk perspectief' wil zetten. Romee was op adventsdag 23 te zien terwijl ze zwoegde met gewichten. Muppet Miss Piggy volgde een dag later. Op dag 11 dook supermodel Gigi Hadid op: met een woeste blik in de ogen en ongeschoren oksels.