Survivalheld Bear Grylls gered na levensbedreigende reactie op bijensteek

Hoewel de presentator al jarenlang weet dat hij allergisch is voor bijensteken en normaal gezien goed oplet tijdens zijn avonturen, werd hij op een boot richting een onbewoond eiland in een afgelegen deel van de Stille Oceaan toch gestoken. De crew was vertrokken op survivaltocht, en de camera’s draaiden net toen het noodlot toesloeg.



Net na de bijensteek bleef Grylls nog strijdvaardig en wilde hij gewoon doorgaan met filmen. Maar de situatie kreeg een beangstigende en zorgwekkende wending, toen de crew besefte dat de presentator in shock verkeerde en dat zijn leven mogelijk in gevaar was. Dokters waren snel ter plaatse en dienden meteen een anti-allergieprik met EpiPen toe. De crew spreekt van een ‘bizar en ijzingwekkend moment’.