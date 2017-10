Swingende galapremière voor On Your Feet!

De rode loper in het Beatrix Theater in Utrecht puilde zondag uit van de fraai geklede BN'ers die waren afgekomen op de officiële galapremière van de musical On Your Feet!. De show wordt bijgewoond door supersterren Gloria en Emilio Estefan, die nauw betrokken waren bij de Nederlandse bewerking van de succesvolle Broadway-productie.