Sylvana Simons heeft dubbeldate en de plannen van Eva Jinek

Een boodschap met een vleugje humor: 'Do(nut) mess with me!' Dat schrijft zangeres Amy Vol bij een kiekje waarop ze op een gigantische donut is neergeploft. Haar torenhoge hakken blijven niet onopgemerkt.

Do(nut) mess with me 🍩 Een foto die is geplaatst door null (@amyog3neofficial) op 23 Feb 2018 om 7:00 PST

Britt Dekker denkt vanaf de Cariben als 'een echte piraat' aan haar vader, die vorig jaar overleed. Morgen viert de paardenvlogster haar 26ste verjaardag zonder hem.

Of Eva Jinek al plannen heeft voor het weekend? Stel haar die vraag en je krijgt een blik zoals op onderstaande foto. ,,Ik terwijl iemand me vraagt wat m’n plannen zijn voor dit weekend. Hoop dat jij net zoveel in je schild voert!"

Ik terwijl iemand me vraagt wat m’n plannen zijn voor dit weekend. Hoop dat jij net zoveel in je schild voert!!! Een foto die is geplaatst door null (@evajinekofficial) op 23 Feb 2018 om 9:05 PST

Volgens Inge de Bruijn komt de lente eraan. Wij krijgen het spontaan koud van haar blote enkels, al is Inges pimpelpaarse dikke vest vast heel warm.

Yay! Spring is coming. 🌸💜 Colorful outfit by @chicaswinnyalice #spring #jadore #colorful #outfit #blossom #love #it #springiscoming Een foto die is geplaatst door null (@ingedebruijn) op 23 Feb 2018 om 0:02 PST

'Thank God it's Friday', verzucht Loiza Lamers bij een ietwat pikante spiegelselfie. Wat de weekendplannen zijn van de blondine die onlangs haar manen oranje liet kleuren, is onbekend, maar het model is wel benieuwd naar die van haar fans.

Good morning✨ #TGIF and weekend on my mind! Any of you wild plans for this weekend?? Een foto die is geplaatst door null (@loizalamers) op 23 Feb 2018 om 0:05 PST

Sylvana Simons had vandaag een afspraakje. En niet met één heer, maar zelfs met twee. Kleine opluchting: de doubledate vond plaats om het belang van stemmen en gemeenteraadsverkiezingen te bespreken.

#doubledate met @dekiesmannen! Heerlijk #jongspul dat ander #jongspul motiveert en informeert over het belang van #stemmen en #gemeenteraadsverkiezingen #ilike 😊 Een foto die is geplaatst door null (@sylvanasimons) op 23 Feb 2018 om 9:10 PST

Zangeres Lisa Lois is bijna onherkenbaar als zangeres Mariska Veres, die in de jaren 70 furore maakte met de Haagse rockband Shocking Blue. Reden voor Lisa's make-over waren de opnames van de RTL-show Oh, wat een jaar, die een paar maanden geleden werd uitgezonden.

#throwback #makeover #MariskaVeres #ShockingBlue #Venus #ohwateenjaar @rtl4 Een foto die is geplaatst door null (@lisaloisofficial) op 23 Feb 2018 om 0:27 PST

Angela Groothuizen is om onbekende redenen vandaag gastvrouw op de Amsterdamse tramlijnen 1 en 2. ,,Hilarisch en bloedjegezellig'', concludeert ze onder meer tijdens een ontmoeting met de 95-jarige Arie.

Arie is 95 jaar! En neemt elke dag de tram om een stukje te wandelen.#lijn1 #servicebalie Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 23 Feb 2018 om 1:41 PST

Bloedjegezellig op lijn1 #gvb #nieuweservicebalie Een foto die is geplaatst door null (@angelagroothuizen) op 23 Feb 2018 om 1:34 PST

Jan Versteegh is opnieuw in de ban van een 'mollenmomentje'. Tijdens de opnames van een loeispannend seizoen van Wie is de Mol? dook hij in Georgië met zijn maatjes Ruben Hein, Olcay Gulsen en Simone Weimans een hotelzwembad in. Jan toont trots zijn torso, Olcay durfde blijkbaar niet in bikini.

En toen waren er nog maar 4! Hier ontdekten we een zwembad in het hotel, maar het bleek steenkoud! #widm Een foto die is geplaatst door null (@jan_versteegh) op 23 Feb 2018 om 1:54 PST

De zwangere Toprak Yalciner is na weken ein-de-lijk van die vervelende griep af. Op haar bleke wangen keert weer een beetje kleur terug en in haar moderne huis luidt ze de lente alvast in, compleet met verse kamperplant en knalroze flamingo.

• HEALTHY VIBES • eindelijk wat kleur op mijn gezicht en in mijn huis 🤣! (en wat is het ❄️ vandaag, hoe overleven jullie de kou?) Een foto die is geplaatst door null (@topraky) op 23 Feb 2018 om 1:56 PST

Soapie Marly van der Velden roept haar 246.000 volgers op om een stem uit te brengen op haar liefje Mike, die dolgraag wil meedoen aan Expeditie Robinson. ,,Hij blijft een beetje hangen en de concurrentie komt eraan!'' uit ze haar zorgen. De brunette kan haar vriend prima missen. ,,Heb ik ook een maandje rust.''