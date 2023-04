Sylvia Geersen houdt vervelende nasmaak over aan The Bachelorette: ‘Verrader heeft geen idee wat ze heeft aangericht’

Sylvia Geersen (37) heeft na de opnames van The Bachelorette allerlei capriolen moeten uithalen om de afloop van het datingprogramma geheim te houden. Het ging bijna mis toen Sylvia de man die ze de laatste rode roos gaf, opzocht in het buitenland.

Uit de reünieaflevering, die sinds donderdag op Videoland te bekijken is, wordt duidelijk dat Sylvia onzeker was of ze direct contact met de man in kwestie, Joris, moest opnemen. Joris (37) nam de touwtjes in handen door de Rotterdamse zelf te bellen, naar haar huis in Rotterdam te komen, om vervolgens twee weken te blijven. Het werd de ultieme relatietest. ,,Je kunt niets doen. Je kunt niet samen uit eten, samen sporten, samen boodschappen doen’’, vertelt Sylvia. Het stel reed ‘incognito', met capuchontruien, sjaals en petten, naar haar moeder. ,,Het was link. Ik zag overal gevaar.’’

Omdat de Bredase Joris kapitein is op zee, volgde al snel het moment dat hij moest afreizen naar Sint Maarten. Elkaar weer zien was onvermijdelijk: Sylvia landde vlak voor kerst op de Antillen, maar ze ontmoette Joris nooit. Sterker nog, een dag later vloog ze stante pede terug naar Nederland. Sylvia legt uit: ,,Ik zat business class, lekker met mijn champagne, blij dat ik Joris weer zou zien. Ik kom aan op Sint Maarten, ik zet mijn telefoon aan en ik krijg bericht dat het was uitgelekt, dat ik direct terug moest reizen naar Parijs en dat ik Joris niet mocht zien.’’

Via reflectie van het scherm

Een vrouwelijke passagier had Sylvia gesnapt en via de reflectie van het scherm van de vliegtuigtelevisie opnamen gemaakt. ,,Het bleek dat ik per ongeluk ‘Jor’ had gezegd. Dat heeft zij naar een juicekanaal gestuurd. Dat is heel verdrietig dat iemand zoiets doet. Eigenlijk zat er een verrader in het vliegtuig. Ze heeft geen idee wat ze heeft aangericht.’’

Sylvia noemt het achteraf ‘dom’ dat ze Joris’ naam noemde, maar ‘blijft ook maar een mens’. ,,Ik heb hem altijd overal Chris genoemd, maar je kunt je verspreken.’’

‘Syl’ en haar ‘Chris’ zijn nog altijd samen. Tussen het varen door hebben de tortelduifjes constant contact. ,,Ik weet steeds beter hoe ik met haar om moet gaan’’, sluit Joris lachend af.

