Sylvie heeft nieuw motto en Trijntje blijkt ‘kerstfetisjist’ te zijn

Elise Schaap komt in attractiepark De Efteling nog even bij van haar Televizier-Ring voor beste actrice.

Xelly Cabau is dolblij met de intrede van de herfst, maar waarschuwt wel dat haar volgers geen synthetisch mutsje moeten dragen als ze niet van statisch haar houden.

Doe je je best om een Instagram-waardig kiekje te maken, steekt je dochter bijna je oog uit. Gelukkig is Naomi van As niet te beroerd om beide kiekjes te showen.

Het nieuwe levensmotto van Sylvie Meis luidt: ‘Het leven is kort. Koop die tas’.

Actrice Marlijn Weerdenburg omarmt haar lichaam zoals dit is en is ‘vreselijk gelukkig’ met alles wat het kan.

Julia Tan snijdt vandaag een gevoelig punt aan op Instagram, namelijk dat het tonen van je emoties niks is om je voor te schamen. ‘Zeker in deze tijd is het soms even moeilijk maar dat is oke’, maakt ze haar volgers duidelijk aan de hand van wat foto’s waarop ze huilt.

Abbey Hoes ligt er nogal ongebruikelijk bij zo met haar benen in de lucht. Volgens de actrice heeft dat alles te maken met de regen van vandaag.

Dave Roelvink heeft naar eigen zeggen zijn ogen op de prijs. Of dat zijn vriendin is of wat anders, blijft een raadsel.

Trijntje Oosterhuis blijft een echte ‘kerstfetisjist’ te zijn en dartelt al vrolijk rond met haar kerstmuts op.

