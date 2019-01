Sylvie Meis (40): Menig 25-jarige zal mijn lijf ook wel willen

Netflix schrapt kritische aflevering uit comedyshow na klacht Saoedische overheid

7:28 Streamingdienst Netflix heeft een aflevering van de comedyshow Patriot Act With Hasan Minhaj geschrapt in Saoedi-Arabië, na een klacht van de Saoedische overheid. Dat melden verschillende Amerikaanse media. In de beruchte episode was er kritiek op de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman.