Sylvie Meis begroet Willem-Alexander en Máxima bij staatsbanket in Duitsland

Máxima’s jurk komt in Berlijn meer tot z’n recht dan ooit

5 juli Bij een staatsbanket kom je natuurlijk niet opdraven in je ouwe kloffie. Koningin Máxima gaf vanavond in Berlijn, aan het slot van de eerste dag van het staatsbezoek aan Duitsland, het goede voorbeeld met een robe die van halslijn tot zoom was voorzien van hét handelsmerk van Jan Taminiau: priegelig, ingenieus borduurwerk.