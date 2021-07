Sylvie Meis blikt terug op ontmoeting met koningspaar: ‘Ik voel me vereerd’

Slachtof­fer Janice Dickinson: ‘Wanneer zegt Bill Cosby eindelijk sorry?’

3 juli Janice Dickinson heeft zich uitgelaten over het feit dat Bill Cosby is vrijgelaten uit de gevangenis. De 83-jarige acteur kwam vrij door een vormfout. Hij was veroordeeld tot tien jaar cel vanwege seksueel misbruik en zat inmiddels bijna drie jaar in de gevangenis.