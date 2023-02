Sylvie Meis en Niclas Castello gaan scheiden: ‘Levensstijlen te verschillend’

Na een huwelijk tweeënhalf jaar gaan Sylvie Meis (44) en haar tweede echtgenoot, kunstenaar Niclas Castello (44) scheiden. ,,Met pijn in het hart kondigen we aan dat we samen hebben besloten om uit elkaar te gaan”, bevestigen Sylvie en Niclas aan de Duitse krant Bild.

De twee kijken terug op een goede tijd samen. ,,Maar we moeten erkennen dat onze levensstijlen te verschillend zijn voor een toekomst samen.” De twee vragen om privacy en zullen daarom geen verdere vragen beantwoorden.

Sylvie en Niclas trouwden in 2020. De twee leerden elkaar in 2019 kennen op de bruiloft van een goede vriendin van Meis. Hun relatie nam al snel serieuze vormen aan en amper een jaar later maakte het stel bekend te gaan trouwen. De gehele ceremonie duurde destijds vier dagen. ,,Ik ben op mijn 34ste gescheiden, maar ik geloof nog altijd in de liefde’’, vertelde Meis toen in een interview met het Duitse Bunte. ,,Getrouwd zijn is een mooi gevoel. Je gaat dan toch meer verbonden met elkaar door het leven, dan wanneer je alleen een stel bent”, zei Meis toen.

Voor het huwelijk met Niclas was Meis getrouwd met Rafael van der Vaart. In 2017 verloofde Sylvie zich met de steenrijke zakenman Charbel Aouad, maar dat kwam nooit tot een huwelijk. Binnen enkele maanden verbraken de twee hun verloving. Eind 2018 maakte Sylvie bekend te daten met de 28-jarige producer Bart Willemsen. Dat was echter een kortstondig liefdesavontuur, want in april werd bekend dat de twee alweer uit elkaar waren. Twee maanden later ontmoette ze Castello.

Sylvie Meis heeft één kind uit haar huwelijk met Rafael van der Vaart, Damian.

